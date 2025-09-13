Torino: Baroni "cerchiamo identità, serve tempo"

"L'identità non si costruisce in due minuti, serve un processo: richiede un po' di tempo, ma sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, alla vigilia della trasferta nella Capitale contro la Roma.

"I giallorossi sono primi in classifica da otto mesi, servirà una gara di spessore e a ritmi alti - continua sul lunch-match di domani all'Olimpico - ma sono proprio queste le sfide per testare il nostro livello: dovremo mettere tanta personalità".

E sulle condizioni dei singoli: "Ismajli e Zapata sono pronti a dare il loro contributo, Gineitis ha recuperato da un piccolo problema - spiega Baroni - mentre mancherà Masina: è tornato dalla Nazionale con un affaticamento, ha fatto solo terapie e abbiamo deciso di non rischiare".