Torino, Baroni convoca i tifosi e apre il Filadelfia

Mercoledì l'allenamento pomeridiano sarà a porte aperte

di Redazione Sport
20 ottobre 2025
Il Torino di Marco Baroni vuole riaccendere l'entusiasmo dei tifosi dopo la vittoria contro il Napoli e ha deciso di aprire le porte del Filadelfia. Nella giornata di mercoledì, infatti, l'allenamento pomeridiano si svolgerà con i tifosi sugli spalti del centro sportivo: l'appuntamento è fissato per le 14.50. L'ultima seduta a porte aperte era stata lo scorso 12 luglio, quando il nuovo allenatore Baroni ebbe il "battesimo" davanti ai suoi tifosi.

Tifosi

