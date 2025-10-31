Torino candidata a finali E. League e Conference '28 e '29

Torino con lo Juventus Stadium è candidata ad ospitare le finali di Europa League e Conference League del 2028 e 2029. Lo ha reso noto la Uefa, che ha ricevuto dichiarazioni di interesse da parte di quindici federazioni affiliate per le finali delle competizioni per club nel 2028 e nel 2029. Le altre città candidate ad ospitare le finali di Europa League sono Parigi o Lione (Francia, 2028 e 2029), Bucarest (Romania, 2028 e 2029), Belgrado (Serbia, 2028) e Ankara (Turchia, 2029), mentre per le finali di Conference League sono in corsa Lille (Francia, 2028 e 2029), Budapest (Ungheria 2028 e 2029), Astana o Almaty (Kazakistan, 2028 e 2029), Danzica (Polonia, 2028 e 2029) ed Helsinki (Finlandia, 2029).

Lo Juventus Stadium ha già ospitato la finale di Europa League nel 2014, la semifinale e la finale per il terzo posto della Nations League per nazionalio 2021, e la finale della Champions donne 2022. "Lo Stadium è un'eccellenza - dichiara il presidente della Figc, Gabriele Gravina - e Torino è una città ideale per ospitare un evento calcistico prestigioso. Su queste basi e in virtù della fondamentale collaborazione con la Juventus e il Comune, vogliamo realizzare il dossier di candidatura che ha l'obiettivo, dopo la UEFA Super Cup di Udine la scorsa estate, di portare in Italia un'altra grande manifestazione. Siamo convinti da sempre, infatti, che solo attraverso l'organizzazione di eventi di questa portata si possa generare una legacy straordinaria per lo sviluppo dei territori coinvolti, sia in termini calcistici che economici e sociali".

Le dichiarazioni di interesse non sono vincolanti e le proposte definitive dovranno essere presentate insieme ai dossier di candidatura entro il 10 giugno 2026. L'Esecutivo Uefa ufficializzerà le sei della finali a settembre del prossimo anno.