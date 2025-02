Torino e Genoa pareggiano 1-1: autogol di Thorsby e risposta di Pinamonti

Torino e Genoa si dividono un punto a testa e fanno 1-1, all'autogol di Thorsby nel primo tempo risponde Pinamonti a metà ripresa. Al 95', però, si scatena la furia dei granata per le cadute di Adams e Sanabria in area rossoblu, per l'arbitro Feliciani non c'è nulla. Vanoli e Vieira restano a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, anche se non riescono a fare il salto nella parte sinistra della classifica. Al Grande Torino, le occasioni migliori sono di Vlasic: il croato ci prova di destro e sinistro, in entrambi i casi fa buona guardia il portiere Leali. Sull'ultimo pallone, il Toro trova il vantaggio: angolo battuto a rientrare da Lazaro, Maripan e Thorsby duellano in area e il rossoblu infila il suo portiere. Vieira aspetta pochi minuti della ripresa per lanciare Zanoli e Messias, il brasiliano prova subito ad alzare la qualità della manovra genoana. Il Toro abbassa baricentro e concentrazione, il Genoa lo punisce: Coco sbaglia il rilancio, Messias serve Pinamonti e il bomber non sbaglia davanti a Milinkovic-Savic. Nei quattro minuti di recupero Casadei svetta su corner ma non inquadra lo specchio, poi la panchina granata esplode per le cadute in area di rigore di Adams e Sanabria: per l'arbitro Feliciani è tutto regolare, il vice-allenatore del Toro Godinho è espulso per proteste. Si chiude sull'1-1 e con un punto a testa: la striscia positiva del Toro sale a sette gare di fila ma con una sola vittoria, il Genoa interrompe la serie di sconfitte esterne e torna sotto la Lanterna con un pari prezioso.