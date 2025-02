Torino in trasferta al Dall'Ara: Vanoli prepara la sfida contro il Bologna

"Sarà una grande partita contro una grande squadra: il Bologna è cresciuto ulteriormente e Italiano sta eguagliando i numeri dell'anno scorso, servirà una grande partita": così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, presenta la trasferta al Dall'Ara, nell'anticipo di domani. "Chi parte per Bologna è un potenziale titolare - dice il tecnico granata sulle possibilità di lanciare Biraghi e Casadei nell'undici di partenza - e dobbiamo capire quanto possano durare all'interno di una partita come quella di Bologna: i rossoblu fanno sprecare tante energie, a livello fisico devi essere pronto".

Poi c'è Sanabria, protagonista del fallo da rigore non concesso ai granata durante la sfida contro il Genoa: "Se non fosse stato per l'arbitro, si sarebbe preso i titoli dei giornali - spiega l'allenatore del Toro - ed è stato destabilizzato dal mercato, ma ha tanta qualità. Ilic? E' tornato ma la trattativa è ancora aperta, vedremo cosa succede".