Torino: Juric 'Orecchio? Nulla da dire su quanto successo'

"Prima devo capire cosa sia successo. Non ho nulla da da dire". Così Ivan Juric ha commentato quanto successo alla vigilia con il suo collaboratore, Michele Orecchio, trovato fuori Trigoria a spiare la rifinitura giallorossa. Analizzando la partita, invece, ha aggiunto: "A volte ci manca l'ultimo tiro, l'incastro giusto per vincere le gare che stai dominando - ha aggiunto - Facciamo troppi pochi gol per quello che la squadra crea". Sugli obiettivi della stagione e le possibilità di centrare l'Europa League ha detto: "Noi questo obiettivo ce lo siamo creati, secondo me la squadra deve crederci. Speriamo di recuperare chi è fuori e dobbiamo vincere le gare come quelle di oggi. La sensazione di oggi non è stata di dominio totale come contro la Lazio, ma abbiamo fatto bene e ci è mancato solo un pezzo". Juric ha poi parlato anche della crescita di Bellanova: "E' un ragazzo che sta crescendo molto, ha voglia di imparare e ascolta".