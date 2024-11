Torino: Vanoli, 'il derby? C'è voglia di scrivere la storia'

"Abbiamo vissuto una bellissima settimana, sapendo l'importanza della partita: è bello sentire la carica intorno al derby, le motivazioni si trovano da sole": così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, racconta la marcia di avvicinamento dei granata alla stracittadina contro la Juventus. "Dovremo avere la mente lucida e il cuore caldo, vogliamo scrivere una pagina di storia importante - aggiunge l'allenatore - e ho rivisto il derby dell'83, quando il Toro rimontò la Juve da 0-2 a 3-2 in pochi minuti: voglio far capire ai miei ragazzi che cosa vuol dire". Sulle condizioni di Adams: "Siamo stati fortunati perché ha avuto solo una piccola elongazione, proveremo fino all'ultimo a portarlo con noi - conclude Vanoli - e Ilic ha i 90 minuti. E speriamo di non avere riposi forzati, anche se Zapata deve per forza riposare (ride, ndr)".