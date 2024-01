Torna Padel trend Expo, a Milano dal 19 al 21 gennaio

Tra pochi giorni a Milano si parlerà ancora del grande padel e si alzerà il sipario di questa tanto attesa kermesse rivolta a tutta la community del padel. Dopo il successo dello scorso anno con l'edizione numero "zero" che ha coinvolto oltre 18.000 persone di cui "solo" 2.000 messe in campo dagli organizzatori sui 6 campi allestiti per l'occasione, torna Padel Trend Expo, il primo grande evento Internazionale dedicato interamente alla filiera di questo sport che continua la sua crescita in modo costante, potendo oggi registrare circa 3.300 club e 8.900 campi sul territorio nazionale con oltre 1 milione di praticanti. Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la "fiera" intrattenimento si preannuncia ancora più ricca di ospiti top e di tantissimi contenuti, potendo anche contare su un "sold out" a livello di spazi espositivi, con oltre 120 stand dove fare shopping e 145 aziende di ogni settore, che presenteranno le ultime novità sulle racchette, abbigliamento, accessori, palle, costruzioni di campi e coperture, manti, personalizzazioni e allestimenti club, tecnologia, app, motori di ricerca, siti di settore, viaggi, turismo, salute e tanto altro da scoprire. Quello che succederà dal 19 al 21 gennaio all'Allianz MiCo, a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife, sarà una 3 giorni da vivere ancora una volta a ritmi battenti e che permetterà ai numerosi visitatori attesi da tutto il mondo, di immergersi in un'esperienza da ricordare. La kermesse, che vedrà un programma ricchissimo, spazierà dalle gettonatissime Academy Internazionali che saranno di altissimo livello, quali M3 Padel Academy, Sanyo Academy, Cepac Padel Academy, PadelMBA, Rapha Nadal Academy, Royal Padel Academy, SPH e MVM, alle consuete esibizioni e show dei tantissimi top players come Pablo Lima, Mati Diaz, Mike Yanguas, Javier Garrido, Momo Gonzalez, Gonzalo Rubio, Teodoro Victor Zapata, Javier Ruiz González.