Toro in cerca di riscatto contro l'Udinese: Vanoli punta su Vlasic e Sanabria

Il digiuno si è allungato ulteriormente, ora i giorni senza vittorie del Toro sono diventati 39. Oltre un mese senza successi per una squadra che, però, sta continuando a mandare segnali di crescita nel finale di campionato, anche perché al tempo stesso sono arrivate soltanto due sconfitte nelle ultime 15 giornate. Adesso Vanoli si aspetta il riscatto contro l'Udinese dopo il pareggio interno contro il Verona e il tonfo di Como per 1-0.

Le 48 ore in più hanno riacceso le speranze di ritrovare Vlasic: il croato sta meglio e sarebbe stato pronto per la trasferta di Napoli di domenica, ora farà il test decisivo per provare ad andare almeno in panchina contro l'Udinese.

In ogni caso è aperto il ballottaggio tra Sanabria e Karamoh per affiancare Elmas alle spalle di Adams, mentre in difesa è sempre Masina il grande favorito per sostituire lo squalificato Coco. Nel frattempo, il club è venuto incontro ai tifosi dopo i disagi causati dal rinvio di una partita inizialmente fissata a Pasquetta e spostata a un giorno lavorativo (mercoledì alle 18.30): i biglietti saranno comunque validi, ma chi non potesse venire allo stadio avrà la possibilità di acquistare un tagliando per la sfida del 2 maggio contro il Venezia al prezzo simbolico di un euro.

Infine, nel centro cittadino, vicino alla sede del granata in via Viotti sono stati appiccicati adesivi con la scritta "No Cairo a Superga" in vista delle celebrazioni del prossimo 4 maggio in memoria del Grande Torino.