Torsellini firma 63ª Alghero Scala Piccada,Cassibba vince finale

La 63^ Alghero Scala Piccada ha emesso i verdetti della finale di Campionato Italiano Velocità Montagna in un contesto pesaggistico unico e di grande effetto. Questa sera alle 21.03 su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat) il servizio sulla gara e Giovedì 6 novembre l'approfondimento da 22 minuti.

Ha vinto Mirko Torsellini su Norma M20 FC, il prototipo di classe regina sul quale il giovane pilota senese ha debuttato ad ottobre e con cui ha gareggiato per la prima volta ad Alghero e realizzato il miglior tempo in gara 1 in 2'22"47. Alle spalle del vincitore alfiere Best Lap il podio della Finale Nazionale di Campionato italiano Velocità Montagna.

Samuele Cassibba su Nova Proto NP 01 Judd si è portato in primo piano in prova ed in gara è riuscito a conquistare la Finale di CIVM, sebbene un set up da perfezionare per i tratti misti è costato al portacolori Ateneo, 1"98 dalla vetta della competizione. Terzo sul podio di gara e 2° in CIVM l'altro ragusano Franco Caruso che sulla Nova Proto usata per l'occasione e capita appieno solo dopo le ricognizioni.

Un quarto posto in rimonta in gara e terzo in finale assolutamente gratificante quello ottenuto da Luigi Fazzino che è tornato al volante dell'Osella PA 30 Evo di classe regina, proprio nella gara dove la giovane conferma di Melilli la aveva forzatamente lasciata nel 2024 e per questo destinatario del Premio Sergio Farris. Ai vertici si è confermato anche l'olbiese Giuseppe Vacca, papà da pochi mesi e primo sardo in classifica, per la prima volta nell'amata gara con la Nova Proto NP 01 ed ha preceduto il corregionale primo algherese al traguardo Sergio Farris che ha capitalizzato bene lo sviluppo della Wolf GB 08 Mistral, primo in classe 2000.

Una bella sfida tra i giovani protagonisti delle sportscar Motori Moto vinta con merito dal rimontante umbro Filippo Ferretti su Wolf GB 08 Thunder Aprilia, che è riuscito a recuperare sul veneto Damiano Schena, secondo che a sua volta ha superato in gara 2 il sempre efficace aretino Michele Gregori, entrambi con le Nova Proto NP 03 del Team Faggioli. Top 10 assoluta completata dal potentino di Vimotorsport Achille Lombardi, che i Sardegna ha provato la piccola ed energica auto francese.

"Ho esordito ad Alghero due anni fa ed ora ho vinto con la nuova vettura con cui iul feeling è stato immediato su questo percorso particolarmente bello. Sempre preziosi i consigli di Simone Faggioli. Un contesto davvero fantastico" ha dichiarato Mirko Torsellini al traguardo. "La soddisfazione è grande per il successo nella finale di CIVM che porto in Sicilia, sebbene il successo assoluto sfumato per un soffio pesa un pò. Dobbiamo raccogliere più dati possibile per capire il motivo per cui abbiamo pagato sul misto"- le parole di Samuele Cassibba. "La vettura non è la mia ma ha risposto bene e ringrazio Federico Liber per avermela ceduta per questa gara a cui partecipo sempre con entusiasmo per la sua bellezze e l'ottimo tracciato", ha aggiunto Franco Caruso.

"Un epilogo bello ed emozionante per una gara che ancora regalato intense emozioni all'appassionato pubblico sardo ed alla città di Alghero con cui vive in simbiosi. La nostra gratitudine a quanti hanno animato le belle sfide ed a tutti partner che sono stato co protagonisti. Lo Staff dell'AC Sassari ha ancora mostrato unione e volontà di svolgere un lavoro preciso ed efficace" ha concluso Giulio Pes di San Vittorio, presidente AC Sassari.