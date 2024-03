Tortu si allena in Florida, 'ma staff rimane lo stesso'

Filippo Tortu vola in Florida per preparare gli Europei e Parigi 2024, "ma lo staff tecnico rimane lo stesso". A renderlo noto all'ANSA con una dicharazione è l'ufficio stampa del velocista azzurro che si recherà in Usa presso il college di Mont Verde, in vista dei prossimi impegni agonistici. Considerata la location dei Mondali di staffetta, Bahamas, e la volontà di gareggiare prima di quell'appuntamento in gare da identificare, la scelta di Mont Verde di concerto anche con la Federazione, nasce da "un'opportunità logistica e dal fatto di potersi allenare in una struttura che ospita abitualmente atleti di primo livello". Gli atleti ai quali si fa riferimento, sono "Bednarek, Brown e King, che Tortu ben conosce e che possono essere da stimolo nell'allenamento". "Lo staff tecnico - conclude l'ufficio stampa - rimane invariato alla guida di Salvino Tortu".