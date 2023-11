Tour 2025 si svela, la prima tappa a Lille è per i velocisti

Il grande inizio del Tour de France 2025, a Lille e nell'Hauts-de-France, sarà terreno fertile per i velocisti, che dovrebbero contendersi la prima maglia gialla. E' quanto emerge dalla presentazione del percorso delle prime tappe svelato oggiì a Lille. La prima tappa, un circuito di 185 km attorno a Lille il 5 luglio 2025, e la terza, di 172 km tra Valenciennes e Dunkerque, dovrebbero sorridere agli specialisti dello sprint, dopo che negli ultimi anni la tendenza è stata di far partire la corsa con tappe collinari. "Sarà la prima volta in una mezza dozzina di anni che un velocista potrà conquistare la prima maglia gialla", ha sottolineato Christian Prudhomme, direttore del Tour de France, durante la presentazione della 'grande partenza'. Gli scalatori potranno misurarsi nella seconda tappa, tra Lauwin-Planque e Boulogne-sur-Mer (209 km), con due salite negli ultimi dieci chilometri, la costa di Saint-Etienne-au-Mont (900 m all'11%) e poi quella dell'Outreau (800 m all'8,8%). I favoriti della classifica generale dovranno stare in guardia già nel finale, "assolutamente formidabile" secondo Christian Prudhomme. Questa grande partenza, la prima in Francia dal 2021, sarà la quinta nell'Hauts-de-France dopo Lille, già due volte (1960, 1994), Roubaix nel 1969 e Dunkerque nel 2001. "Non potevamo tornare in Francia nel luoghi che non amavano in modo viscerale il ciclismo e il Tour de France - ha sottolineato Christian Prudhomme - Dovevamo tornare in una terra che respira, che prova emozioni, una terra di convivialità. È una terra che respira ciclismo". (ANSA-AFP).