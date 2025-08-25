Acquista il giornale
Tra Udinese e Verona finisce con un pareggio

1-1 a Udine, a segno nella ripresa Kristensen e Serdar

di Redazione Sport
25 agosto 2025
Si é chiusa in parità la sfida tra Udinese e Verona nel primo turno del campionato di Serie A. Al Bluenergy Stadium é finita 1-1. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, entrambe le reti sono arrivate nella ripresa sugli sviluppi di calci d'angolo. Padroni di casa in vantaggio con Kristensen all'8', che di testa ha battuto Montipò. Ma 20 minuti dopo Serdar ha ristabilito la parità anticipando Ehizibue su un pallone deviato da Giovane.

