Trascinato da Nico Paz il Como batte 2-0 la Juventus

La Juventus ha incassato a Como la prima sconfitta in campionato, nell'anticipo dell'ottava giornata. Una rete per tempo ed i bianconeri hanno dovuto chinare il capo davanti alla squadra di casa, trascinata da un grande Nico Paz, autore dell'assist per il gol di Kempf (4'). A 10' dal termine l'argentino ha chiuso il conto con il suo timbro personale, sfruttando al meglio il lancio di Perrone, dopo aver saltato Cambiaso.