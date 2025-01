Trattativa in corso: Kvaratskhelia verso il PSG, Napoli chiede 80 milioni

Entra nel vivo la trattativa per la cessione di Kvaratskhelia al PSG. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è a Nizza dove incontrerà i dirigenti del Paris Saint Germain per provare a trovare un accordo economico per il trasferimento del georgiano a Parigi. Il Psg - scrive Le Parisien - spera in un trasferimento tra i 65 e i 75 milioni di euro, a seconda dei bonus. Per il Napoli, la soglia è stata fissata a 80 milioni di euro.

Il Psg ha interesse a chiudere la trattativa in tempi brevi così da poter mettere a disposizione di Luis Enrique il georgiano il prima possibile, mentre il Napoli, puo' utilizzare l'introito della cessione di Kvaratskhelia per l'acquisto di un nuovo attaccante, che potrebbe essere Chiesa, ora al Liverpool.