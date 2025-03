Trionfo azzurro ai Mondiali di pattinaggio: Lollobrigida e Giovannini d'oro

Brilla l'azzurro ai Mondiali su singole distanze di pattinaggio di velocità sul ghiaccio. Dopo l'argento nell'inseguimento a squadre maschile, arrivano due trionfi per la Nazionale sul ghiaccio dell'Olympic Hall "Vikingskipet" di Hamar, in Norvegia.

Una strepitosa Francesca Lollobrigida vola nei 5.000 metri e conquista l'oro. Si tratta della sua prima medaglia mondiale in carriera. Argento alla padrona di casa norvegese Ragne Wiklund (6:56.56), di bronzo l'olandese Merel Conijn (6:58.49). È un risultato storico anche perché l'unico podio femminile azzurro in una rassegna iridata sulle singole distanze risaliva a 29 anni fa con il terzo posto di Elena Belci, curiosamente proprio nei 5.000 metri di Hamar.

Poi lo show di Andrea Giovannini che vince la mass start davanti al coreano Seung-Hoon Lee e al belga Bart Swings. Per il fresco campione della classifica di specialità in Coppa del Mondo si tratta della quarta medaglia iridata in carriera.