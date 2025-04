Trofeo One Ocean: Falcon vince a Porto Cervo, Matteo Uliassi in testa

Il primo yacht della RAN 630 di vela a transitare al gate di Porto Cervo è stato Falcon alle ore 8,49 secondi di stamattina 28 aprile. Il catamarano DNA F4 di Matteo Uliassi, in testa sin dalla partenza avvenuta ieri alle ore 11 da Livorno, vince dunque il Trofeo One Ocean. La discesa della flotta verso il primo cancello del percorso è stata caratterizzata da vento leggero portante, con frequenti aree di bonaccia che nel corso della notte hanno portato alcuni concorrenti ad allungare, ma senza staccarsi nettamente dal gruppo che è giunto relativamente compatto a Porto Cervo. Anche l'opzione sotto costa alla Corsica, apparentemente con vento più intenso, non sembra aver fatto la differenza rispetto a chi ha scelto una rotta più centrale. Tra i concorrenti che hanno allungato l'X-41 Adrigole II di Francesco Giordano, che è transitata seconda alle ore 13,27, seguita dal sorprendente solitario francese Michel Cohen sul Figaro 2 Tintorel (ore 14,03). Ottima regata per il Class 950 Pegasus di Francesco Conforto che regata con Ruggero Bellucci, transitato alle ore 14,43. La maggior parte della flotta sta navigando di bolina verso Capri, al momento è ancora prematuro prevedere quando verrà raggiunta la boa davanti ai Faraglioni, indicativamente tra il 30 aprile e il primo maggio.