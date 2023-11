Tsitsipas, "Dolore alla schiena troppo forte" ai Finals ATP

"Negli ultimi giorni mi sono allenato e avevo qualche piccolo problema nei movimenti, è difficile in partita competere senza potersi muovere, questo è tennis non freccette. Per me è importante sentirmi bene con la schiena e oggi il dolore era veramente grande. L'ho sentito nel secondo game ma anche durante il riscaldamento al servizio. In passato ho sopportato il dolore, ma oggi era troppo forte. Ho dovuto prendere la difficile decisione di fare ciò che ho fatto". Sono le parole di Stefanos Tsitsipas nella conferenza stampa dopo il ritiro dalle Atp Finals durante il match contro Holger Rune. "Mi scuso con tutti i fan - ha aggiunto - e sono molto dispiaciuto di non esser stato in grado di portare a termine il match. I miei dottori, dopo le innumerevoli visite che ho fatto negli ultimi giorni, mi hanno dato la luce verde per giocare. Sfortunatamente in campo mi sono sentito male, ho fatto del mio meglio per essere pronto per questa partita ma non ha funzionato. Odio ritirarmi dalle partite, non sono la persona a cui piace lasciare a metà un match. E' una cosa che mi uccide non essere in grado di finire questo torneo, che ho preparato a lungo". "E' una vera sfortuna, è la seconda volta che mi devo ritirare qui a Torino. Non mi era mai successo prima di dovermi ritirare. Mi ferisce molto perché questo è il torneo che per me significa di più, compresi gli slam" ha concluso il greco che nell'ultima partita contro Novak Djokovic, in programma giovedì prossimo, sarà sostituito dal polacco Hubert Hurkacz.