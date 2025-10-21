Tsitsipas si ritira, a Vienna Musetti esordisce con Medjedovic

Stefanos Tsitsipas si é ritirato dal Vienna Open (cemento, Atp 500). Il greco nei 16mi avrebbe dovuto incontrare Lorenzo Musetti, che invece farà il suo esordio nel torneo contro il serbo Hamad Medjedovic (n.67 del mondo), ripescato come lucky loser. Tra Musetti e Medjedovic sarà il primo precedente in assoluto. Medjedovic, classe 2003, era stato sconfitto nelle qualificazioni dal britannico Jacob Fearnley.