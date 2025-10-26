Tudor: "La panchina? Il mio futuro non é importante"

"Io non penso a me stesso, non è tanto per dire. Vivo nel presente, non mi importa nulla del mio futuro. Mi interessa fare quello che posso". Così Igor Tudor, tecnico della Juventus, a DAZN sull'eventualità di un suo esonero e sul momento vissuto dai bianconeri, alla terza sconfitta consecutiva. "E' un momento brutto, dobbiamo stare uniti, tutti insieme - dice dopo il ko con la Lazio -. C'è delusione. L'abbiamo preparata nel modo giusto, ma ci manca sempre qualcosa. Dietro c'è sempre lo sbaglio di qualcuno, davanti non si segna e allora si perdono le partite. Ci sentiamo malissimo, ma serve compattarsi. Tutti sono responsabili, è sempre così in questi momenti. Bisogna stare uniti, si gioca subito e con una vittoria si può ripartire", conclude.