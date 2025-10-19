Tudor, partita difficile contro un Como ben organizzato

"Una partita difficile contro una squadra organizzata bene, nel primo tempo abbiamo preso questo gol all'inizio su calcio piazzato, che non si può prendere. Un primo tempo alla pari. Nel secondo tempo la partita è stata molto spezzettata per i falli, per i loro comportamenti. Poi è finita dopo il 2-0, volevamo fare qualcosa con due attaccanti e non siamo riusciti": lo dice il tecnico della Juventus Igor Tudor dopo la sconfitta contro il Como ai microfoni di Dazn.

"Se c'è qualcosa che mi preoccupa? Mi preoccupa sempre tutto, è la vita da allenatore. Su cosa si può fare meglio ne parlerò con la squadra", aggiunge.