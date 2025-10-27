Acquista il giornale
Tudor via dalla Juve, è il primo tecnico esonerato in Serie A

di Redazione Sport
27 ottobre 2025
Igor Tudor è il primo tecnico esonerato in questa stagione in Serie A. Per l'allenatore croato fatali le tre sconfitte consecutive della sua Juventus, l'ultima ieri sera all'Olimpico contro la Lazio, e un mese senza vittorie.

L'anno scorso il primo tecnico ad essere esonerato era stato Daniele De Rossi, licenziato il 18 settembre 2024 dopo 4 partite e sostituito da Ivan Juric, a sua volta avvicendato poco dopo con Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Il secondo esonero della stagione scorsa fu quello di Luca Gotti a Lecce: il tecnico lasciò i salentini il 9 novembre, sostituito da Marco Giampaolo.

