Tyson e Mayweather tornano sul ring, match-esibizione nel 2026

Due icone del pugilato tornano sul ring per affrontarsi in un match-esibizione. Data e luogo ancora non sono stati svelati, ma Mike Tyson e Floyd Mayweather hanno trovato l'accordo per dare vita all'incontro fissato comunque per il prossimo anno: i promotori dell'evento hanno fatto sapere che i due pugili americani si sfideranno nella "primavera del 2026".

Tyson, 59 anni, ha un record in carriera di 50 vittorie, 44 delle quali per ko, e sette sconfitte. È salito sul ring l'ultima volta nel novembre 2024 ad Arlington, in Texas, dove ha perso contro Jake Paul, uno YouTuber diventato pugile professionista. L'incontro che sanciva il ritorno di Iron Mike era stato seguito da oltre 70.000 spettatori sul posto e da milioni in tutto il mondo.

L'ex campione del mondo Mayweather, 48 anni, si è ritirato ufficialmente nel 2017, imbattuto in 50 incontri, dopo aver vinto titoli mondiali in cinque categorie di peso. Ma ha continuato a competere in incontri esibizione, tra cui una vittoria su John Gotti III in Messico nell'agosto 2024.

"Quando mi è stata offerta la possibilità di salire sul ring con Floyd Mayweather, ho pensato: 'Assolutamente no!' -, si legge nella dichiarazione di Tyson rilasciata dai promotori -. Non riesco ancora a credere che Floyd voglia davvero farlo. Sarà un danno per la sua salute, ma lui lo vuole fare, quindi è firmato e accadrà" ha aggiunto.

L'ultimo incontro ufficiale di Mayweather, conclusosi con una vittoria sulla stella irlandese delle MMA Conor McGregor nel 2017, è uno dei più redditizi nella storia della boxe. "Faccio questo da 30 anni e nessun pugile è mai riuscito a infangare la mia eredità", ha detto Mayweather, aggiungendo che questo incontro di esibizione "darà ai fan ciò che desiderano".