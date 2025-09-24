Uci, mondiali strada e pista di ciclismo 2031 al Trentino

Il supermondiale di ciclismo del 2031, che combina strada e pista, sta per essere assegnato al Trentino. Lo apprende l'ANSA da fonti del ciclismo internazionale. Oggi a Kigali, in Ruanda, si è svolta la riunione del direttivo Uci, la federazione internazionale, da dove è trapelata la scelta. Per la parte su pista la candidatura del Trentino si avvarrà del velodromo di Spresiano, in Veneto (provincia di Treviso), la cui costruzione è in via di completamento.