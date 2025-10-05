Udinese-Cagliari 1-1

Termina in parità, 1-1, l'anticipo dell'ora di pranzo della settima giornata della Serie A tra Udinese e Cagliari. Sono i sardi ad andare in vantaggio nel primo tempo con la prima rete nella massima serie di Gennaro Borrelli, a segno al 25'; nella ripresa, al 13', i friulani agguantano il pareggio con Kabasele ma c'è tanto da recriminare per la formazione di casa, soprattutto per gli errori di Zaniolo prima e di Bayo (che lo ha sostituito al 32' della ripresa) nel finale, entrambi a porta vuota.