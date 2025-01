Udinese, Runjaic sulla sconfitta contro la Roma: 'Dobbiamo migliorare la mentalità'

"Il nostro stadio deve tornare a essere il fortino che era nelle prime gare, invece sono tre mesi che non vinciamo in casa. Dobbiamo migliorare sotto il profilo della mentalità, affilare le nostre armi, anche perché la sconfitta di oggi era evitabile". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, commentando la sconfitta interna dell'Udinese contro la Roma.

"Abbiamo disputato un primo tempo solido - ha aggiunto - ma poi abbiamo subito due gol evitabili. Dobbiamo essere coscienti di quello che serve per migliorarci e tornare a vincere anche tra le mura amiche".