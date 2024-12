Udinese: Runjaic "una grande delusione, volevamo vincere"

"C'è una grande delusione, oggi volevamo giocare in maniera offensiva. Volevamo vincere, ieri abbiamo celebrato l'anniversario dell'Udinese, domani ci sarà la cena di Natale, ci tenevamo a festeggiare. Nessuno poteva immaginare una cosa del genere. L'episodio di Tourè, dopo due minuti, è quanto di peggio ci potesse capitare. Siamo rimasti scioccati e non abbiamo mai creato nulla". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo la sconfitta interna della sua Udinese con il Genoa. "Dobbiamo evitare in futuro certi errori - ha precisato - in numerose partite abbiamo commesso sbagli che sono stati decisivi. Adesso dobbiamo guardare avanti e ripartire nonostante, sarà una settimana lunga, ma non serve a nulla pensare cosa sarebbe successo senza l'espulsione. Nella mia lunga carriera non mi era mai capitato di restare in 10 dopo soli 120 secondi, è una situazione che non si allena".