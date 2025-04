Uefa: minuto di silenzio per Papa Francesco nelle semifinali di Champions League

L'Uefa farà osservare un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco prima delle semifinali di Youth League e Women's Champions League di questa settimana e delle semifinali delle competizioni maschili per club che si disputeranno dal 29 aprile all'1 maggio.

Dopo la scomparsa del Papa, lunedì scorso, il presidente dell'Uefa, Aleksander Čeferin, aveva reso omaggio alla sua vita e alla sua eredità. "Papa Francesco è stato un faro di speranza per tutta l'umanità in questi tempi di guerra e di difficoltà", ha commentato Čeferin. "Un'umanità che ora rimarrà orfana di quella voce instancabile e potente che si è sempre levata in difesa dei poveri, degli umili e dei vulnerabili per chiedere rispetto, accoglienza e uguaglianza e per implorare una pace che è sempre sembrata lontana, ma che il cuore del mondo ha sempre auspicato".