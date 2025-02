Uefa multa Roma ed Eintracht Francoforte per intemperanze in Europa League

In seguito alle intemperanze registrate in occasione della partita casalinga di Europa League contro l'Eintracht Francoforte del 30 gennaio (accensione e lancio di petardi), la Uefa ha inflitto alla Roma una multa di 30.000 euro ed ha disposto la chiusura parziale della Curva Nord dello stadio Olimpico (settori 46 e 47) in occasione della prossima partita della competizione che il club giallorosso giocherà come squadra ospitante.

Per gli stessi motivi, l'Eintracht é stato a sua volta multato di 20.000 euro e non potrà vendere biglietti ai tifosi ospiti per la prossima partita di Europa League. Tale divieto é sospeso per un periodo di prova di due anni. La società tedesca é stata anche multata di 5.000 euro per i danneggiamenti causati dai propri sostenitori alle strutture dello stadio.