Uefa prende tempo su disputa di Milan-Como a Perth

"Questione importante, van sentite tutte le parti, anche tifosi"

di Redazione Sport
11 settembre 2025
Il Comitato esecutivo dell'Uefa, riunito a Tirana, ha rinviato la decisione in merito alla richiesta della Figc di disputare a Perth, in Australia, nel prossimo febbraio, la partita di campionato Milan-Como. Allo stesso modo è stato disposto in merito a uguale richiesta della Federcalcio spagnola, per far giocare in Usa a dicembre un match di Liga.

"Il Comitato ha discusso le richieste di Figc e Rfef di approvare la disputa di una partita al di fuori del territorio Uefa - fa sapere l'Uefa -. Si tratta di una questione importante e in crescita ma intende ascoltare il parere di tutte le parti prima di giungere a una decisione. Di conseguenza, non è stata presa alcuna decisione, ma sarà avviata una serie di consultazioni con tutte le parti interessate del calcio europeo, compresi i tifosi".

