Ufficiale Ranieri alla Roma, a fine stagione sarà dirigente

Ora è ufficiale: Claudio Ranieri é il nuovo allenatore della Roma. Lo annuncia la società giallorossa in una nota. Per il tecnico romano é la terza avventura sulla panchina giallorosa. Ufficializzato anche l'incarico da dirigente senior a fine stagione. "Sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club - si legge nella nota - La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione".