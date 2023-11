Ultras Napoli, vincere non significa impunità I tifosi del Napoli esprimono la loro delusione per l'avvio di stagione con uno striscione: "A pagare è stato l'allenatore ma sia ben chiaro a ogni calciatore: non c'è impunità per aver vinto lo scudetto". Il rilancio della squadra è nelle mani di Mazzarri e dei calciatori.