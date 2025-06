Us Open 2023: Nessun italiano supera il taglio, Sam Burns in testa

Nessuno italiano ha evitato il taglio dopo la seconda giornata dello Us Open, la cui 125/a edizione si sta tenendo all'Oakmont Country Club, in Pennsylvania. Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Andrea Pavan erano tra i 156 giocatori impegnati nel terzo Major maschile dell'anno, tra i quali 49 dei migliori 50 al mondo, ma hanno pagato un eccesso di errori. Molinari ha chiuso a +8 sul par, 68/o, mancando di un solo colpo l'accesso alle ultime due giornate, mentre sul difficile percorso americano molto peggio hanno fatto Migliozzi (+18) e Pavan (+19).

In testa all'Us Open c'è al momento lo statunitense Sam Burns. Il giocatore n.22 al mondo ha chiuso il secondo giro con 65 colpi (-5) e comanda con -3. Il suo connazionale J.J. Spaun, in testa giovedì sera, è ora staccato di un colpo, appena davanti al norvegese Viktor Hovland. Tra i favoriti della vigilia, Scottie Scheffler è solo 23/o, a sette colpi dal leader. Bryson DeChambeau, campione in carica, non ha superato il taglio (91/o con +10 totale). Rory McIlroy, vincitore del Masters lo scorso aprile ci è riuscito a fatica: è 45/o con un +6 totale.