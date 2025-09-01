Us Open: a 38 anni tutto facile per Djokovic,ai quarti c'è Fritz

A 38 anni Novak Djokovic giocherà i quarti di finale degli Us Open. Il serbo, ex numero 1 del tennis, ha lasciato appena 8 game al tedesco Jan Lennard Struff, battuto in tre set con il punteggio di 6-3 6-3 6-2. Una prestazione super con ottimi turni di battuta per Djokovic che ha chiuso la pratica in un'ora e 49 minuti: "Non so quante altre occasioni avrò - ha ricordato il campione in merito alla sua collocazione nella programmazione serale - e per questo voglio ringraziare tutti perché per me è molto speciale".

Durante il match solo un problema fisico per Djokovic che ha chiesto l'intervento del fisioterapista alla conclusione del primo set per un fastidio tra la spalla destra e il collo. Poi nel secondo set si è fatto massaggiare l'avambraccio destro. "Servire bene aiuta sempre - ha detto - e sono contento di averlo fatto dall'inizio alla fine al cospetto di un giocatore che punta tutto sul servizio. Servire bene semplifica sempre la vita e ti fa risparmiare energie preziose".

Ai quarti Djokovic troverà Taylor Fritz che, finalista lo scorso anno, ha superato per 6-4 6-3 6-3 il ceco Tomas Machac in 2 ore e 38 minuti. Djokovic-Fritz sarà il quarto di finale di cartello di martedì, nonostante il bilancio dei precedenti sia totalmente a senso unico: 10 partite e 10 successi per Djokovic.

In attesa di Jannik Sinner, nell'altro quarto si affronteranno Carlos Alcaraz e il ceco Jiri Lehecka (N.20), che ha superato in quattro set 7-6 (7/4), 6-4, 2-6, 6-2 il francese Adrian Mannarino.