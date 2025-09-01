US Open: battuto Munar in tre set, Musetti va ai quarti

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale degli US Open, ultimo slam della stagione. Negli ottavi il tennista toscano, ha battuto in tre set lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-1 in poco più di un'ora e mezza di gioco.

Nei quarti di finale Musetti sfiderà il vincente del match che nella notte italiana vedrà opposti il n.1 Jannik Sinner e Aleksander Bublik, con all'orizzonte un possibile derby italiano.