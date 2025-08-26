Us Open: Bellucci 'un sogno affrontare Alcaraz'

Per il secondo anno consecutivo Mattia Bellucci ha superato il primo turno agli US Open, e anche se la partita è terminata con il ritiro del suo avversario (il cinese Shang), le indicazioni raccolte sono numerose e lo aiuteranno per il prosieguo del torneo: "Vincere così non è ciò che un atleta spera su un palcoscenico del genere - dice - ; l'approccio alla partita mi aveva un po' deluso ma sono soddisfatto della reazione nel terzo set, un passo avanti rispetto al secondo e anche al primo. Gestire partite come quella di oggi, caratterizzate da una partenza così complicata, mi dà nuovi spunti e sicuramente il mio obiettivo è cambiare questo trend".

Quando in Italia inizierà ad albeggiare, Mattia potrà iniziare a pensare al suo prossimo avversario, Carlos Alcaraz che ha battuto Reilly Opelka: "Alcaraz è sicuramente un bel sogno; sarebbe intrigante incontrarlo, magari sul Centrale... Sarà un'esperienza fantastica che mi darà nuovi stimoli di miglioramento soprattutto dal punto di vista tecnico. Ricordo la partita con Norrie sul Campo numero 1 a Wimbledon, lì ero particolarmente teso, se si presentasse l'opportunità di giocare un'altra partita così importante, so già di dover fare qualcosa di diverso".