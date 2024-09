US Open: Bronzetti eliminata da Sabalenka

Lucia Bronzetti non è riuscita a superare l'ostacolo costituito da Aryna Sabalenka nel secondo turno degli US Open. La differenza di ranking (n.76 l'italiana, n.2 la bielorussa) è emersa soprattutto nel secondo set, perso 6-1 dalla riminese. Nel primo Bronzetti ha retto il ritmo dell'avversaria fino al sesto gioco, quando Sabalenka ha sfruttato al meglio la prima palla break per poi chiudere sul 6-3 a proprio favore.