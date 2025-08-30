US Open: Cobolli, 'Musetti ha tutti i meriti, meritava vittoria'

"Non volevo ritirarmi, l'ho subito detto anche a lui e al suo team. E' una cosa che io odio. Quando esco dal campo mi dispiace molto più per il mio avversario, soprattutto perché è lui": Lorenzo Musetti "ha tutti i meriti della partita e di andare avanti in questo torneo". Lo ha detto Flavio Cobolli dopo essersi ritirato dal derby tutto italiano contro Musetti.

"Non è assolutamente perché mi sono ritirato che oggi ha vinto, è stato migliore di me e lo è tuttora. Ha giocato un set e mezzo perfetti e meritava sicuramente la vittoria. Io ero stanchissimo, mi dispiace non aver potuto dare un po' di più", ha aggiunto.

Musetti è "sicuramente è in palla, lo è sempre stato e lo sarà sempre. Ha un tennis magnifico e credo che debba credere un po' più in se stesso perché non sa neanche lui il modo in cui gioca. Non sono riuscito a trovare neanche un punto debole in lui oggi e quindi, secondo me, deve solo crederci un po' di più", ha detto ancora Cobolli mettendo in evidenza che il posto di Musetti "è fra i migliori, e lo sta facendo vedere a tutti".

"Rispetto a Lori io sono sicuramente indietro. Sto facendo un po' il percorso che ha fatto lui un paio di anni fa. Devo ancora migliorare tante cose. Sto facendo bene nel corso di questa stagione e questo è soltanto l'inizio, non so dire dove posso arrivare. Dove voglio arrivare lo so e c'è ancora tanta strada da fare", ha aggiunto Cobolli.

Per qualche giorno ora il tennista romano si riposerà. "Vado in vacanza un po' di giorni, credi di essermi meritato qualche giorno off nel calendario - ha spiegato -. Poi tornerò qui, e sarò sicuramente pronto per la Laver Cup: non ho subito un infortunio grave, secondo me sono solo arrivato al limite della mia benzina e dopo un po' di riposo mi inizio di nuovo ad allenare"