US Open: De Minaur e Auger-Aliassime ai quarti di finale

Il canadese Felix Auger-Aliassime e l'australiano Alex De Minaur si sono qualificati per i quarti di finale degli US Open. Auger-Aliassime ha vinto per 7-5, 6-3, 6-4 contro il russo Andrey Rublev.

Si ferma agli ottavi di finale il qualificato svizzero Leandro Riedi, eliminato in tre set da Alex De Minaur. L'australiano ha vinto 6-3, 6-2, 6-1 contro il numero 435 del mondo. Grazie al suo percorso a New York, Riedi guadagnerà oltre 250 posizioni nella prossima classifica ATP.

Nel torneo femminile, la numero 2 del mondo Iga Swiatek si è qualificata facilmente per i quarti battendo 6-3, 6-1 la russa Ekaterina Alexandrova. La Swiatek, vincitrice degli US Open nel 2022 e sei volte campionessa del Grande Slam, affronterà al prossimo turno la Anisimova o la brasiliana Beatriz Haddad Maia che si incontreranno nell'ultima partita della giornata sul Centre Court.