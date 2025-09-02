US Open: derby Sinner-Musetti nella notte tra domani e giovedì

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si giocano un pass per la semifinale agli US Open domani notte. La sfida tra i due italiani è il secondo match della giornata newyorkese. Il primo, tra Muchova e Osaka, avrà inizio alle 19 locali, l'una di notte in Italia, a seguire la sfida tra Sinner e Musetti. L'orario esatto non è prevedibile, dipenderà dalla durata della sfida precedente ma verosimilmente non si inizierà prima delle 2.30/3 del mattino di giovedì.