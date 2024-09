Us Open: Djokovic batte Djere e si qualifica al terzo turno

Il campione in carica Novak Djokovic ha sconfitto il connazionale serbo Laslo Djere agli Us Open, ottenendo così la sua 90esima partita a Flushing Meadows. Il numero 2 Atp era in vantaggio 6-4, 6-4, 2-0 quando Djere si è ritirato per un infortunio. Al terzo turno Djokovic affronterà l'australiano Alexei Popyrin, che ha sconfitto quest'anno all'Australian Open e a Wimbledon. Il campione serbo, quattro volte vincitore degli Us Open, rincorre la 25mo vittoria di un Grande Slam. Djere, 109 della classifica mondiale, lo scorso anno aveva spinto il suo connazionale al quinto set a New York. Il giocatore, prima del ritiro, aveva richiesto un time-out medico per curare un infortunio dopo aver perso il secondo set. Djoko ha riconosciuto il valore dell'avversario: "Laslo ha avuto un infortunio che lo farà uscire dal tour per qualche tempo - ha detto - È un buon giocatore e il secondo set avrebbe dovuto essere suo, era in vantaggio 4-2".