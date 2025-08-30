US Open: Djokovic batte Norrie e va agli ottavi
Serbo non al massimo per problemi alla schiena. Sfiderà Struff
Novak Djokovic si qualifica per gli ottavi di finale degli Us Open. Il 38enne serbo ha battuto l'inglese Cameron Norrie (n.35) con il punteggio di 6-4, 6-7 (7-4), 6-2, 6-3. Il detentore del record dei trofei in Grand Slam (24) nel prossimo turno affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff (n.144) proveniente dalle qualificazioni e vincitore a sorpresa dell'americano Frances Tiafoe nel terzo turno.
Come nelle sue prime due uscite, Djokovic ha lasciato scorrere gesti o parole di irritazione, visibilmente insoddisfatto dello stato generale del suo tennis. Si è anche lamentato per la schiena dopo una volata nel primo set e ha ricevuto cure negli spogliatoi. In seguito, si è massaggiato più volte e ha fatto una smorfia alla fine di alcuni scambi.
