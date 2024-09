US Open: Djokovic eliminato al terzo turno da Popyrin (2)

Il serbo Novak Djokovic, n.2 al mondo, campione in carica e favorito del torneo, è stato battuto nel terzo turno del torneo di tennis US Open in corso a New York dall'australiano Alexei Popyrin (28/o) 6-4, 6-4, 2-6, 6 -4. Già sconfitto agli Australian Open, al Roland-Garros e a Wimbledon nel 2024, Djokovic (37 anni), alla ricerca del suo 25/o titolo di rango, chiuderà l'anno senza un trofeo del Grande Slam per la prima volta dal 2017. Ha vinto però l'oro olimpico un mese fa a Parigi, l'ultimo trofeo che mancava alla sua lista di successi.