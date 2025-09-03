Us Open: Djokovic, recupero e sono pronto per Alcaraz

"Non mi sento molto fresco in questo momento: ma ho due giorni di riposo. Recupero, e per Alcaraz saro' pronto". Novak Djokovic ha confessato dall'inizio di questi Us Open che il suo obiettivo e' rovinare i piani dei primi due tennisti al mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, per tutti destinati alla finale dello Slam americano. E dopo aver battuto Fritz nei quarti ed essersi cosi' guadagnato l'accesso alla semifinale contro lo spagnolo, parla dell'unica incognita che lo accompagna: la tenuta fisica.

"La cosa positiva - spiega il serbo - sono i due giorni di riposo che mi attendono. Spero di arrivare al match con Alcaraz in buone condizioni, per poter sostenere anche una battaglia di 5 set". "Probabilmente tutti aspettano con ansia la finale tra Sinner e Alcaraz, ma cercherò di mandare all'aria i piani della maggior parte delle persone", ha ammesso candidamente Djokovic.