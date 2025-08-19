Acquista il giornale
Us Open: doppio misto, avanti Errani-Vavassori e Musetti-McNally

di Redazione Sport
19 agosto 2025
Esordio positivo per Sara Errani ed Andrea Vavassori nel rinnovato doppio misto degli US Open 2025. Con il nuovo format i campioni in carica superano la coppia testa di serie n°2 formata da Elena Rybakina e Taylor Fritz per 4-2 4-2. Ai quarti anche Lorenzo Musetti che insieme a Caty McNally ha superato Osaka/Monfils 5-3 4-2.

