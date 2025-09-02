Us Open: Errani e Paolini in semifinale nel doppio donne

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per la semifinale del doppio femminile agli Us Open. Le azzurre, teste di serie n.2, hanno sconfitto la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dalla olandese Demi Schuurs col punteggio di 6-1, 7-6, in un'ora e 44' di gioco.

Le loro prossime avversarie per un posto in finale saranno la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, favorite n.3 del torneo.