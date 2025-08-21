Us Open: Errani e Vavassori, 'noi amici, in campo ci divertiamo'

"Il nostro segreto e' che ci alleniamo molto per questa formula, il doppio misto: siamo amici, e in campo e' un divertimento". Andrea Vavassori, ai microfoni di Supertennis, commenta il titolo degli Us Open appena conquistato, in finale contro Swiatek.Ruud e in coppia con Sara Errani. "E' stato pazzesco - ha detto la tennista azzurra - è stata durissima rimettersi in gioco dopo aver perso il secondo set. Andrea mi ha dato una carica pazzesca: con lui mi diverto molto, nel supertiebreak ha fatto cose che solo lui al mondo puo' fare".

Vavassori ha elogiato la nuova formula del misto, con tre set al meglio di quattro giochi e un supertiebreak finale. "L'anno scorso in finale qui la guardavo in viso e pensavo, 'questa la vinciamo'. Sapevamo di essere molto piu' organizzati degli altri. Siamo molto amici e questo ci aiuta: il doppio e' un prodotto che funziona, la gente e' impazzita, hanno visto molti colpi belli. E' un punto di partenza per il doppio, misto o no: il singolo sara' sempre il re, ma il doppio può crescere molto".