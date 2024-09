Esordio vincente per Sara Errani agli US Open. L'azzurra ha battuto in tre set, con il punteggio di 3-6 6-0 6-4, la spagnola Cristina Bucsa. Al prossimo turno Errani sfiderà la vincente del match tra le statunitensi Daniele Collins (n.11 WTA), undicesima testa di serie, e Caroline Dolehide (n.49 WTA).