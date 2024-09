L'americano Taylor Fritz, testa di serie n. 12, si è qualificato per le semifinali del singolare maschile degli US Open battendo in un match dei quarti il tedesco Alexander Zverev per 7-6, 3-6, 6-4, 7-6. In semifinale Fritz incontrerà il vincitore della sfida tra l'altro americano Frances Tiafoe e il bulgaro Grigor Dimitrov.