US Open: Gauff deve lottare ma passa il primo turno

Coco Gauff (n. 3) ha dovuto guadagnarsi fino alla fine l'accesso al secondo turno degli US Open, in corso a New York. L'americana, n.3 del mondo e vincitrice di questo Slam nel 2023, ha concluso con il punteggio di 6-4, 6-7(7-2), 7-5 l'incontro con l'australiana Ajla Tomljanovic. La campionessa in carica del Roland-Garros ha lottato tutta la partita per passare il turno. "È stata dura - ha ammesso al termine -. "Non è stata la mia migliore prestazione, ma sono contenta di andare avanti". Nonostante una valanga di errori non forzati (più di 100 in totale, 59 dei quali commessi da lei), Gauff ha messo a segno più vincenti per concludere i lunghi scambi che hanno fatto durare la partita quasi tre ore.